رئيس الجمهورية يستقبل الخليفة العام للفيضة التيجانية بالسنغال

إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس، الخليفة العام للفيضة التيجانية بالسنغال.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر اللقاء عن الجانب الجزائري إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية. والشيخ سيدي علي بلعرابي الخليفة العام للطريقة التيجانية. ومحمد حسوني مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدينية والزوايا والمدارس القرآنية.

وعن الجانب السنغالي، حضر محمد الخليفة شيخ إبراهيم نياس، الفيضة التيجانية بالسنغال. ومحمد مصطفى نياس، الفيضة التيجانية بالسنغال، محمد مكي نياس، الفيضة التيجانية بالسنغال. وعبد الرحمن نداو، الفيضة التيجانية بالسنغال.