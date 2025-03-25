رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس الأسبق لجمهورية تنزانيا الإتحادية

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، جاكايا مريشو كيكويتي الرئيس الأسبق لجمهورية تنزانيا الاتحادية والوفد المرافق له. حاملا للسيد الرئيس رسالة من الرئيسة التنزانية سامية صولوحو .

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. وعبد الحق سايحي وزير الصحة.

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