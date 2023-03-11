رئيس الجمهورية يستقبل الرئيس الأوغندي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، نظيره الأوغندي، يوويري موسيفيني، في مطار هواري بومدين الدولي.

وكان استمع كل من الرئيسان عبد المجيد تبون، ويوويري موسيفيني، إلى النشيدين الوطنيين الخاصين بكل بلد. كما ألقى الرئيس تبون التحية للطاقم المرافق لنظيره الأوغندي. في حين، شهد مطار هواري بومدين، إطلاق المدافع.

كما شرع، رئيس جمهورية أوغندا يوويري موسيفيني، في زيارة تدوم ليومين إلى الجزائر. وتكتسي زيارة رئيس أوغندا، أهمية خاصة ضمن مسار تدعيم الديناميكية التي تشهدها العلاقات بين البلدين. والتي من شأنها تعزيز الإلتزام المشترك للبلدين لصالح قضايا القارة الإفريقية.

البلدان يتفقان على ضرورة تطوير العمل الافريقي المشترك

وتتفق الجزائر وأوغندا عند ضرورة تطوير العمل الافريقي المشترك على نحو أكبر، في إطار الاتحاد الافريقي. بهدف حماية بلدان القارة من التوترات الراهنة التي تميز الوضع الدولي وتمكينها من مواجهة التحديات المتمخضة عن ذلك.

كما يتقاسم البلدان أيضا نفس الطرح عندما يتعلق الأمر بتعزيز التشاور والتنسيق داخل المنظمات الدولية وحركة دول عدم الانحياز.

وقد تم إبراز هذا التقارب المميز لوجهات النظر التي يتبناها البلدان بخصوص أهمية التضامن والتكاتف بين دول القارة الإفريقية، خلال استقبال رئيس الجمهورية. شهر أكتوبر الفارط, لوزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي، جون موليمبا.

وكان قد التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، نظيره الأوغندي، أودونغو جيجي أبو بكر، بتاريخ 16 فيفري. وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.

كما تم التطرق إلى أهم البنود المدرجة على جدول أعمال المجلس التنفيذي في دورته الحالية، عملاً بسنة التشاور والتنسيق بين البلدين.