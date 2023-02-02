رئيس الجمهورية يستقبل السفراء الجدد وهذا ما دار بينهم

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السفراء الجدد لثلاث دول بعد أن تسلم أوراق اعتمادهم. على غرار تورال أنار أوغلو رزاييف، سفير أذربيجان، وخوان باوتيستا أرياس بالاسيو، سفير فنزويلا البوليفارية. وفرانسيسكو خافيير بيرغونيو أورتادو سفير الشيلي.

وفي تصريح له عقب تسليمه أوراق اعتماد، أكد سفير أذربيجان على “ضرورة تعميق وتطوير العلاقات بين البلدين في كل المجالات”. موضحا أن “البلدين يملكان فرصة جيدة لتطوير العلاقات السياسية, الاقتصادية, الثقافية والتجارية وكذا البرلمانية بينهما”. إلى جانب “تعزيز العلاقات بين الشعبين الجزائري والأذربيجاني”.

وتطرق في ذات السياق، إلى “إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين في مجال السياحة”، بالنظر إلى المؤهلات التي يملكها البلدان. كما ذكر أوغلو رزاييف بالمناسبة، أنه نقل إلى الرئيس عبد المجيد تبون، “تحيات رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف”. و”تمنياته الخالصة للجزائر رئيسا ودولة وشعبا بالخير والرفاهية والازدهار والأمن والأمان”.

ومن جهته، أوضح سفير فنزويلا خوان باوتيستا أرياس بالاسيو، أنه سيعمل على “تطوير العلاقات التي تجمع بين بلاده والجزائر”. وذلك في عدة مجالات. “لا سيما الطاقوية منها والتجارية”، فضلا عن المجالات الأخرى التي يشملها التعاون الثنائي.

كما أشار إلى أنه سيتم العمل ضمن مجموعة دول عدم الانحياز التي تضم دول أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي ودول إفريقية. مؤكدا على “أهمية تطوير هذه البلدان وعملها سويا في إطار مكافحة الإرهاب، مع السعي إلى الرقي بشعوبها”.

ومن جانبه، أشار السفير الشيلي، إلى “عمق وعراقة” العلاقات الدبلوماسية بين بلده بالجزائر. مؤكدا أن “أن الجزائر دولة محورية في المنطقة وهي بلد جد مهم على الساحة الدولية”.

و بعد أن أبرز “الأهمية الكبيرة” للصداقة التي تجمع البلدين، أوضح السفير أن مهمته تتمثل في “تكريس العلاقات الثنائية. وإيجاد سبل وميادين جديدة للتعاون خاصة وأن بلدينا يتقاسمان نفس الرؤى فيما يتعلق بالمسائل الدولية”. مذكرا أن بلده “يعد من البلدان الأولى في أمريكا اللاتينية التي اعترفت باستقلال الجزائر ونحن نحتفل هذه السنة بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.