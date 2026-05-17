رئيس الجمهورية يستقبل السفير الإيراني

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا باباني، الذي أدى له زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر.

وحسب رئاسة الجمهورية،استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد. سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا باباني، اليوم. وحضر اللقاء إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية. وعمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية.

الرئيس تبون يهنئ اتحاد العاصمة بعد التتويج القاري

هنّأ عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، نادي اتحاد العاصمة عقب تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد فوزه على حساب الزمالك في النهائي الذي احتضنه ملعب القاهرة الدولي. وجاءت تهنئة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، حيث كتب: “ألف مبروك لاتحاد العاصمة. البطل، على افتكاكه كأس الكونفيدرالية الإفريقية عن جدارة واستحقاق، بملعب القاهرة الدولي. تشريف تاريخي كبير للجزائر قاطبة.. برافو (لياسما).. كل الشكر للاعبين والفنيين والتقنيين والجماهير الراقية”. ويعد تتويج اتحاد العاصمة بكأس الكونفدرالية إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الكرة الجزائرية. مؤكدًا قدرة الأندية الوطنية على التألق قارياً وتشريف الألوان الوطنية في أكبر المحافل الإفريقية.

