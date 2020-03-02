رئيس الجمهورية يستقبل المبعوث الخاص للوزير الأول الكندي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، المبعوث الخاص للوزير الأول الكندي جو كلارك، بمقر رئاسة الجمهورية.

وحضر اللقاء، وزير الخارجية، صبري بوقادوم، والوزير مستشار للاتصال، الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية، بلعيد محند أوسعيد، بالإضافة إلى أعضاء من السلك الدبلوماسي الكندي.

للإشارة، فقد شغل جو كلارك، منصب وزير أول سابق لكندا، في الفترة ما بين 4 جويلية 1979 الى غاية 3 مارس 1980.

كما تولى جو كلارك منصب رئيس مجلس الملكة الخاص بكندا من 21 أفريل 1991 الى 24 جويلية 1993، ووزير الشؤون الخارجية من 17 سبتمبر 1984 الى 20 أفريل 1991.