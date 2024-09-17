رئيس الجمهورية يستقبل المترشحيّن لرئاسيات 7 سبتمبر

إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المترشحيّن لرئاسيات 7 سبتمبر، عبد العالي حساني، ويوسف أوشيش، بعد أدائه اليمين الدستورية.

وأدى رئيس الجمهورية المنتخب، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لعهدة ثانية، بقصر الأمم.

وحضر مراسم تأدية الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، لليمين الدستورية، بقصر الأمم، جميع الهيئات العليا للأمة.

وأدى رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية، تطبيقا لأحكام المادة 89 من الدستور، بعد إعادة انتخابه لعهدة رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت يوم 7 سبتمبر 2024

وقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بعد أدائه لليمين الدستورية رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية، عدة التزامات وعد بها الشعب الجزائري.

وذكّر رئيس الجمهورية، في كلمة له بعد أدائه اليمين الدستورية بقصر الأمم، بالالتزامات التي قدّمها أثناء الحملة الانتخابية. ومنها الوصول في نهاية 2025 إلى الاكتفاء الذاتي الكامل والتام في القمح الصلب.

وأضاف أنه يلتزم بأننا سنصل سنة 2026 إلى الاكتفاء الذاتي، بدون أن نستورد ولا قنطار واحد في الشعير والذرى. وسيوسع المساحات المسقية إلى مليون هكتار مسقي جديد.

وبالنسبة للتشغيل، التزم بإنشاء 450 ألف منصب شغل للشباب. والوصول إلى 20 ألف شركة ناشئة في نهاية عهدته الحالية.

ولفت إلى أن الجو الحالي للبلاد، من الاستقرار والامكانيات المالية، أصبح جاذبا للاستثمارات.

وهنا، ذكر بأن وكالة تشجيع الاستثمار، وصلت اليوم إلى ما يقارب 9 آلاف مشروع استثماري، مما سيرفع من التنمية. ويخلق مناصب شغل ويدر الثروة. ووعد بالوصول إلى 20 ألف مشروع استثماري خلال هذه العهدة.