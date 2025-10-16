إعــــلانات
الوطني

رئيس الجمهورية يستقبل المجاهدة جميلة بوحيرد

بقلم أسماء.ع
رئيس الجمهورية يستقبل المجاهدة جميلة بوحيرد
  • 514
  • 0

استقبل، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون  المجاهدة  جميلة بوحيرد. حسب ما نشرته رئاسة الجمهورية.

رابط دائم : https://nhar.tv/maGcd
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer