الوطني رئيس الجمهورية يستقبل المجاهدة جميلة بوحيرد بقلم أسماء.ع نشر في 16 أكتوبر 2025 - 14:07

استقبل، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المجاهدة جميلة بوحيرد. حسب ما نشرته رئاسة الجمهورية.