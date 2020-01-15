رئيس الجمهورية يستقبل المجاهد يوسف الخطيب وهذا ما دار بينهما

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، المجاهد يوسف الخطيب، قائد الولاية التاريخية الرابعة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، جرى اللقاء في اطار سلسلة المشاورات حول الوضع العام في البلاد ومراجعة الدستور، باعتباره حجر الااساس لبناء الجمهورية الجديدة.

وتميز اللقاء بتبادل وجهات النظر حول انجع السبل لمنع الانحراف عن بيان اول نوفمبر، حتى لا تصيبنا عوامل التفرقة والتشتت والضعف.

وأبدى يوسف الخطيب اهتماما خاصا بالجانب المتعلق بكتابة التاريخ وحماية الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري.

وقدم المجاهد بعض الاراء والاقتراحات لضمان مستقبل افضل للأجيال الصاعدة في اطار الجمهورية الجديدة.3