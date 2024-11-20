رئيس الجمهورية يستقبل المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الإفريقية

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء، السفيرة ماري أنطوانيت روزكاتر، المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الإفريقية (MAEP).

وجاء هذه اللقاء عقب أدائها اليمين أمام رئيس الجمهورية بصفته رئيسا لمنتدى دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قِبل النظراء.

كما حضر الاستقبال، بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وأحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.