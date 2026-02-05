رئيس الجمهورية يستقبل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا.

وحضر اللقاء عبد الكريم بوالزرد وزير المالية، كمال سيدي سعيد مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية. بالإضافة كذلك إلى فريد يايسي مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمالية والبنوك والميزانية .وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية. والمخالصات الدولية ومعتصم بوضياف محافظ بنك الجزائر بالنيابة.

