إعــــلانات
الوطني

رئيس الجمهورية يستقبل المدير التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي شركة “إيني”

بقلم أمينة داودي
رئيس الجمهورية يستقبل المدير التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي شركة “إيني”
  • 353
  • 0

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كلاوديو ديسكالزي المدير التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي شركة ” إيني”.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية. ورشيد حشيشي الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، و رميني أمين الأمين العام بالنيابة لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

div>

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/7No8B
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر