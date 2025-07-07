رئيس الجمهورية يستقبل المدير التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي شركة “إيني”

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كلاوديو ديسكالزي المدير التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي شركة ” إيني”.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية. ورشيد حشيشي الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، و رميني أمين الأمين العام بالنيابة لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

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