رئيس الجمهورية يستقبل المدير التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي شركة “إيني”
بقلم أمينة داودي
إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كلاوديو ديسكالزي المدير التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي شركة ” إيني”.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية. ورشيد حشيشي الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، و رميني أمين الأمين العام بالنيابة لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
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