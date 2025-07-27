رئيس الجمهورية يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي مسعد بولوس

إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، مسعد بولوس، على رأس وفد هام.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف.

كما حضر وزير دول وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب. ومستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، عمار عبة، وسفير الجزائر بواشنطن صبري بوقادوم.

وعن الجانب الأمريكي، حضر ديفيد لينفيلد، رئيس ديوان المستشار الرفيع، للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط. وجوشوا هاريس، نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي، وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، إليزابيت مور أوبين.