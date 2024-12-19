رئيس الجمهورية يستقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الشؤون الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا. وإيونوس بيك إيفيكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي.

كما حضر اللقاء الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وأحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.