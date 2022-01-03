رئيس الجمهورية يستقبل الممثل الشخصي لأمير دولة قطر

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لأمير دولة قطر الشقيقة.

وسلم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الرئيس تبون، سارية علم كأس العرب. وهي ذهبية ومرصعة بالألماس تحمل شعار البطولة وألوان الراية الوطنية الجزائرية بعد تتويج الجزائر بالنسخة الأخيرة لكأس العرب.

هذا وتُوج المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم، بكأس العرب المنظمة مؤخرا في قطر، أين تألق المنتخب الوطني تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة.

رئيس الجمهورية يأمر مُجددا بإيلاء أهمية خاصة للألعاب المتوسطية وهران

كما أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مُجددا بإيلاء أهمية خاصة لألعاب البحر الأبيض المتوسط المُقررة بوهران الصيف القادم.

الرجل الأول في الدولة الجزائرية استمع أمس الأحد لعرض حول التحضيرات لهذا المحفل الكبير.

كما أصر رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء على منح هذا الحدث أهمية خاصة بمختلف أبعاده واستغلال كل القدرات.

وذلك بالتنسيق بين كل الأطراف المعنية وتكثيف الجهود لجعل هذا الحدث في مستوى صورة الجزائر.

هذا وترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وقد تناول الإجتماع مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وعروضا تخص آليات تعيين متصرفين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية. وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.