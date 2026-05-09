رئيس الجمهورية يستقبل الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية

إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أليس روفو، وزيرة منتدبة مكلفة بقدامى المحاربين لدى وزيرة الجيوش الفرنسية، مرفوقة بستيفان روماتيه، سفير جمهورية فرنسا بالجزائر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر اللقاء براهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية. وأحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. وعمار عبّة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية.