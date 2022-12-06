رئيس الجمهورية يستقبل الوفود المشاركة في الملتقى الدولي للمحكمة الدستورية

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء. الوفود المشاركة في الملتقى الدولي الأول بالجزائر حول حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر الإستقبال، عمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية، وعبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية. بالإضافة كذلك إلى بوعلام بوعلام مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلّف بالشؤون القانونية والقضائية.

وانطلقت أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، أشغال الملتقى الدولي الأول حول “حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة”. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وجرت مراسم افتتاح الملتقى الذي تم تنظيمه بقصر الأمم احتفاء بالذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية. بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ورئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج. بالإضافة كذلك إلى مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالشؤون القانونية والقضائيةبوعلام بوعلام. إلى جانب أعضاء من الحكومة ومن المحكمة الدستورية وممثلي السلك الدبلوماسي بالجزائر.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى الدولي على مدار يومين في إطار المسعى الرامي إلى توضيح كيفية وصول المواطن إلى القضاء الدستوري. للدفاع عن حقوقه وحرياته بشكل فعال بما يحفظ سمو الدستور من جهة. ويكفل حماية منظومة الحقوق والحريات وضمان مطابقة القوانين والتنظيمات للدستور من جهة أخرى.

كما يهدف هذا الملتقى إلى تحليل مختلف الأحكام الدستورية والتشريعية في الأنظمة المقارنة. وعرض تجارب الدول في مجال لجوء المواطن إلى وسيلة التداعي أمام القضاء الدستوري من أجل الدفاع عن حقوقه وحرياته التي يكفلها الدستور.

ويشارك في أشغال هذا الملتقى الدولي محاكم ومجالس دستورية من مختلف مناطق العالم. وكذا ممثلين عن الفضاءات والهيئات العالمية والإقليمية للقضاء الدستوري. إلى جانب خبراء ومختصين جزائريين وأجانب في القانون الدستوري.

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