رئيس الجمهورية يستقبل اليوم نظيره الإيراني

يستقبل اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، نظيره الإيراني، ابراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية.

ويؤدي ابراهيم رئيسي زيارة رسمية إلى الجزائر، بعد مشاركته في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

كما قام رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، بالترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة.

كما قام مساء أمس الجمعة، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ابراهيم رئيسي بزيارة إلى مسجد الجزائر.

وكان في إستقبال الرئيس الإيراني عميد مسجد الجزائر محمد مأمون القاسمي الحسيني.

وأبدى ابراهيم رئيسي خلال الزيارة إعجابه بجامع الجزائر. كما أدى الرئيس الإيراني صلاة المغرب بالجامع مع جموع المصلين.