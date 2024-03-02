رئيس الجمهورية يستقبل رؤساء الدول والحكومات في CIC

استقبل، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، في مركز المؤتمرات عبد اللطيف رحال، رؤساء دول والحكومات. الذين سيشاركون في اجتماع القمة السابعة لمنتدى قمة الغاز التي تحتضنها الجزائر.

كما كان الرئيس تبون في استقبال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حامل. ووزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، ورئيس جمهورية السنغال ماكي ساي، ورئيس الوفد الأنغولي ديا منتينو دي أزيفيدو. والرئيس التونسي قيس سعيد. وكذا نظيره العراقي عبد اللطيف جمال رشيد. ورئيس مجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ووفد غينيا الاستوائية. والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي. ورئيس وفد سلطنة عمان، ورئيسة الوفد الايطالي، ورئيسة وفد ماليزيا، ورئيس الوفد المصري.

إضافة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ورئيس جمهورية موزمبيق، رئيس وفد دولة الإمارات.