رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية الروسية

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، فالنتينا ماتيفينيكو، رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية الروسية.

وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، عبد العزيز خلف مدير ديوان رئاسة الجمهورية. عمار بلاني الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. أما عن الجانب الروسي، فقد حضر فاليريان شوفاييف سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر.

للإشارة، بدعوة من صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، تقوم فالنتينا ماتيفينيكو (Valentina MATVIENKO). رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لفيدرالية روسيا، بزيارة إلى بلادنا. ابتداء من أمس الأربعاء إلى غاية غد الجمعة.

وتندرج هذه الزيارة ضمن اطار تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين اللذان تربطهما مذكرة تفاهم. تم امضاؤها بين الطرفين بالجزائر في شهر ماي من سنة 2014.