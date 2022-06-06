رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي

إستقبل ‏رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمان حمزاوي.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس تبون، استقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني.

وحضر اللقاء والذي عُقد بمقر رئاسة الجمهورية، مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

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رئيس الجمهورية يزور إيطاليا

هذا وقام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بزيارة دولة، إلى جمهورية إيطاليا دامت ثلاثة أيام بدعوة من رئيس جمهورية إيطاليا سيرجيو ماتاريلا.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الزيارة تكتسي أهمية خاصة في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين.

الرئيس تبون يلتقي بممثلين عن الجالية الوطنية بإيطاليا

هذا والتقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عل هامش زيارته لإيطاليا، بممثلين عن الجالية الوطنية بايطاليا.

أين استمع رئيس الجمهورية إلى انشغالات واقتراحات الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد.

وحث رئيس الجمهورية أفراد الجالية على إنشاء مشاريع ضمن شراكات اقتصادية مع نظرائهم الإيطاليين، في الجزائر.

كما أشاد الرئيس تبون خلال لقائه هذا بالمواقف التاريخية المشرفة لإيطاليا تجاه الجزائر.

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