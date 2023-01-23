إعــــلانات
قناة النهار

رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني

بقلم قناة النهار
رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني
  • 250
  • 0

رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/qkYA0
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر