رئيس الجمهورية يستقبل رئيسي حزبين سياسيين

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني، بمقر رئاسة الجمهورية.

كما استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس حزب الحرية والعدالة جمال بن زيادي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن اللقاء، حرى بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية ، عبد العزيز خلف.

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