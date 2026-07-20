رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية

خصّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية.

وقد أخذ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صورة تذكارية. رفقة رئيس حكومة مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز أمام ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

للإشارة، فقد حلّ رئيس حكومة مملكة إسبانيا بيدرو سانشيز بالجزائر في زيارة عمل وصداقة. حيث كان الوزير الأول سيفي غريب في استقباله بمطار الجزائر الدولي.

وتأتي زيارة رئيس حكومة مملكة إسبانيا إلى الجزائر في سياق الحرص المشترك لقيادتي البلدين لتعزيز علاقات التعاون وتوسيع مجالات العمل الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة. كما أن الزيارة تعتبر مناسبة لتكثيف التشاور وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. والارتقاء بالعلاقات الثنائية وترسيخ الحوار والتنسيق بين الجزائر وإسبانيا.

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