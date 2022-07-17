رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الكاف موتسيبي

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس الإتحاد الإفريقي لكرةالقدم باتريس موتسيبي، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية.

كما حضر اللقاء مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم.إلى جانب رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف.

وحلّ موتسيبي، بالجزائر للقيام بزيارة تفقدية للملاعب والمنشأت قبل انطلاق منافسة “الشان”.

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