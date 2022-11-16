رئيس الجمهورية يستقبل رئيس اللجنة المستقلة رفيعة المستوى للأمن والتنمية في الساحل

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية. رئيس اللجنة المستقلة رفيعة المستوى للأمن والتنمية في الساحل، الرئيس الأسبق لجمهورية النيجر محمدو إيسوفو.

وقد تحادث أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. مع رئيس اللجنة رفيعة المستوى للأمن والتنمية في منطقة الساحل، محمدو إيسوفو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

كما جاء في البيان أن “الاجتماع ركز على تنفيذ الولاية التي عهدت بها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى الرئيس إيسوفو. بهدف تقييم التحديات التي تواجه بلدان الفضاء الجيوستراتيجي لمنطقة الساحل. وكذا التوصية بالاستجابات الجماعية المناسبة، لا سيما فيما يتعلق بالأمن والتنمية”.

وفي هذا الصدد – يضيف ذات المصدر- “مكنت المحادثات من إبراز الجهود. التي تبذلها الجزائر في إطار التعاون الأمني الإفريقي لمكافحة التهديدات الإرهابية. وكذلك مبادراتها الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة. من خلال مشاريع كبرى تهدف إلى تعزيز الرخاء المشترك من خلال منطقة التجارة الحرة الأفريقية (ZLECAF)”.

بالإضافة إلى ذلك، تم “التأكيد على أهمية بلورة وتنفيذ حلول أفريقية لمشاكل أفريقيا. وتعزيز عمل الاتحاد الأفريقي المدعو إلى الاضطلاع بدور رئيسي في الوقاية من الأزمات السياسية والأمنية في القارة. كما تم التـأكيد على تعزيز الاستجابات الجماعية للتحديات المناخية والديموغرافية والإنسانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

وفي تصريح صحفي عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الدبلوماسية الجزائرية، قال إيسوفو. “دار لقاؤنا حول المهمة التي كلفني بها الأمين العام للأمم المتحدة. فيما يتعلق بالاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجموعة دول الساحل الخمس. لإجراء تقييم استراتيجي لأمن وتطوير الفضاء الجيوستراتيجي للساحل”.

كما أوضح أيسوفو أن بلدان هذه المنطقة “تواجه تحديات امنية لا سيما تهديد التنظيمات الارهابية والاجرامية. وكذلك تحديات مؤسساتية ومناخية وديمغرافية واخرى تتعلق بالتطور الاقتصادي والاجتماعي”.