رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي

حظي رئيس المجلس الرئاسي الليبي يونس المنفي اليوم الأربعاء. باستقبال رسمي من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الجزائر، فقد إستمع الرئيس تبون رفقة رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى النشيد الوطني لكلا البلدين. واستعرضا تشكيلات مختلفة من وحدات الجيش الوطني الشعبي التي أدت لهما التحية الشرفية.

حل اليوم الأربعاء، يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالمطار الدولي هواري بومدين في زيارة رسمية إلى الجزائر.

وكان في استقبال يونس المنفي، الوزير الأول نذير العرباوي، ووزير الخارجية أحمد عطاف بمطار هواري بومدين الدولي.