رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي

وصل اليوم الإثنين، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي للمشاركة في أشغال الدورة الـ31 لانعقاد القمة العربية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في استقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، رفقة الوفد المرافق له.

كما أدت تشكيلة من الحرس الجمهوري للرئيسين التحية الشرفية. بعد الاستماع إلى النشيدين الوطنيين للبلدين.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وجّه رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي،محمد يونس المنفي. للمشاركة في أشغال القمة العربية المقبلة بالجزائر.

وجاء ذلك خلال الاستقبال الذي خص به وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد. بصفته مبعوثا خاصا من رئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي،محمد يونس المنفي. مشاركته الشخصية في القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر.

كما أكد المساهمة إلى جانب قادة الدول العربية للتوصل الى نتائج إيجابية وملموسة خلال هذه القمة.