رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الوزراء الإيطالي

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي الذي حلّ اليوم بالجزائر.

وحل كونتي، في وقت سابق من نهار اليوم، بالجزائر، في إطار زيارة عمل، حيث تم استقباله من طرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد.

وكان بيان وزارة الخارجية، قد أوضح أن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي للجزائر، تندرج في إطار ديناميكية جهود المجتمع الدولي لوضع حد للنزاع في ليبيا.

وستسمح هذه الزيارة، بتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية، والمسائل الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

وستشكل زيارة رئيس الوزراء الإيطالي للجزائر، فرصة لمسؤولي البلدين لدراسة الملفات الثنائية، واستعراض أهم المواعيد الثنائية القادمة.