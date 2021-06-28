رئيس الجمهورية يستقبل رئيس جبهة المستقبل

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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس جبهة المستقبل
بقلم نسرين محفوف

إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، بمقر رئاسة الجمهورية، عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل. وأعضاء المكتب الوطني المرافقين له، في إطار المشاورات حول تشكيلة الحكومة المقبلة.


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