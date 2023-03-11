قناة النهار رئيس الجمهورية يستقبل رئيس جمهورية أوغندا بقلم قناة النهار نشر في 11 مارس 2023 - 14:01 تحديث في 11 مارس 2023 - 15:53 رئيس الجمهورية شارك غرِّد أرسل 64 0 رئيس الجمهورية يستقبل رئيس جمهورية أوغندا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CEhUq رئيس الجمهورية اقرأ أيضا ثقافة التقاعس تغضب الرئيس.. ونواب الشعب ينشدون التغيير قناة النهار 22 فيفري غليزان: العاقب .. فلاح تعلق بخدمة الأرض رغم قلة الإمكانيات قناة النهار 19 فيفري طالع هابط: سكنات أًصحابها دفعوا الملايير ليجدوا سكناتهم في حالة كارثية قناة النهار 02 مارس تسجيل درجات حرارة قصوى بداية من الأحد إلى الثلاثاء في هذه المناطق قناة النهار 19 فيفري قسنطينة / ركود في سوق السيارات في إنتظار السيارات الجديدة قناة النهار 10 مارس برج باجي مختار: قلة المياه .. يهدد إستمرار العمل الفلاحي بالولاية قناة النهار 23 فيفري "وزير الصناعة :" مستعدون للعمل مع كل القطاعات من أجل بناء محيط خالٍ من الفساد قناة النهار 21 فيفري الطارف : ياسين..مثال للحلاق الخدوم للمرضى و المقعدين بالشط قناة النهار 06 مارس طالع هابط: بدون تعليق من أولاد فارس بالشلف من أمام الملعب قناة النهار 02 مارس وثائقي / سوناطراك..تصميم مابعد التأميم.. ترقبوها أمسية اليوم قناة النهار 23 فيفري