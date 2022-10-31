رئيس الجمهورية يستقبل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد

حل مساء اليوم الإثنين إلى الجزائر رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد للمشاركة في أشغال الدورة الـ 31 للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر.

وكا في في ضيف الجزائر لحظة وصلة إلى مطار هواري بومدين الدولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما كما أدت تشكيلة من الحرس الجمهوري للرئيسين التحية الشرفية.

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وصل اليوم الإثنين، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، للمشاركة في أشغال الدورة الـ31 لانعقاد القمة العربية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في استقبال الرئيس الفلسطيني، رفقة الوفد المرافق له.

كما أدت تشكيلة من الحرس الجمهوري للرئيسين التحية الشرفية. بعد الاستماع إلى النشيدين الوطنيين للبلدين.