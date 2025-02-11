رئيس الجمهورية يستقبل رئيس جهاز الاستثمار العماني

استقبل، اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس جهاز الاستثمار العماني، عبد السلام بن محمد المرشدي، والوفد المرافق له.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، حضر اللقاء عن الجانب الجزائري بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ويوسف شرفة وزير الفلاحة والتنمية الريفية. وعبد الحق سايحي وزير الصحة، وعمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وحضر عن الجانب العماني، الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. والدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وسفير سلطنة عمان بالجزائر، بن ناصر البداعي.

وفي تصريح له، عقب إستقباله من قبل الرئيس تبون، كشف رئيس جهاز الاستثمار العُماني، أن هناك مشاريع استثمارية واعدة بين الجزائر وعُمان. ستُحدد مجالاتها في غضون أسابيع أو أشهر.