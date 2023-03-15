قناة النهار رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بقلم قناة النهار نشر في 15 مارس 2023 - 17:08 شارك غرِّد أرسل 58 0 رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/uaTiO اقرأ أيضا "نوال زعتر: "الراجل لي ما يشاركنيش حياته الخاصة نطلقو قناة النهار 03 مارس شركات محلية لإنتاج الأواني البلاستيكية بمواد مسترجعة تشرع في التصدير قناة النهار 03 مارس العيش داخل "هاربين" منذ 2015..عائلة ناصر تستغيث قناة النهار 04 مارس قسنطينة / ركود في سوق السيارات في إنتظار السيارات الجديدة قناة النهار 10 مارس فاسألوا: فضل الإستغفار قناة النهار 01 مارس غليزان : الأمطار الأخيرة تعيد الأمل للفلاحين في نجاح الموسم الفلاحي قناة النهار 01 مارس تفاصيل الإطاحة بشبكة "بايسيرا" التي أنشأت خفية بدون ترخيص السلطات الجزائرية قناة النهار 25 فيفري سطيف : مندوبة وسيط الجمهورية..مسؤولية حل مشاكل المواطن قناة النهار 08 مارس بمردود 60 لترا من الزيت في القنطار.. زراعة دوار الشمس تنطلق هذا الشهر قناة النهار 10 مارس "موال من النعامة :" الرئيس تبون الأحسن في العالم ورانا معاه ومكاتفينه قناة النهار 12 مارس