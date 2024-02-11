رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب جبهة المستقبل

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، رئيس حزب جبهة المستقبل فاتح بوطبيق.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. يستقبل السيد فاتح بوطبيق رئيس حزب جبهة المستقبل، بطلب من هذا الأخير”.

وعقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، قال فاتح بوطبيق: “إستمعت بإمعان لمستوى الاصلاحات التي تعيشها الجزائر في كنف الأمن.. هذه الإصلاحات التي نالت ثقة الشعب في برنامج الرئيس، وهي تتجسد في إطار الجزائر الجديدة”.

وأكد رئيس جبهة المستقبل، على أهمية هذه الاصلاحات وثمن المكتسبات التي حققتها الجزائر.

كما عبر عن فخره، بالمواقف المُشرّفة للجزائر عالميًا، مؤكدا أن حزبه سيكون سندًا قويًا لمسار الإصلاحات.

هذا وتسلّم، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أوراق اعتماد سفراء كلٍّ من خوسي إغناسيو مادرازو بوليفار، بصفته سفيرا للولايات المتحدة المكسيكية. وألبرتو كوتيلو بصفته، سفيرا للجمهورية الإيطالية. وآنا بيتكوفيتش، بصفتها سفيرة لجمهورية صربيا.

وحضر المراسم مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.