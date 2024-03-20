رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب طلائع الحريات

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رئيس حزب طلائع الحريات رضا بن ونان.

وعقب إستقباله من طرف رئيس الجمهورية، صرح بن ونان بالقول: “إستقبالي من طرف الرئيس كان فرصة للتعرض إلى قضايا الساعة”.

وأضاف: “استمعت إلى نظرة الرئيس في هذه القضايا، وقدمت له نظرة وعمل استشرافي في شكل وثيقة حضرته الأمانة الوطنية لحزب طلائع الحريات، موضوعه رؤية استشرافية في غضون الجزائر 2030”.

وتابع ذات المتحدث، أنه أكد إستعداد الحزب في المساهمة في كل مسعى للم شمل كل الجزائريين. وكذا الترقية والنهوض باقتصادنا والدفاع عن مقوماتنا الوطنية. من تعزيز ومساندة دبلوماسيتنا الوطنية وما تقوم به لمواجهة كل التحديات التي يقوم بها الكيان الصهيوني وحلفائه.

وواصل بن ونان، بأنه تطرق مع رئيس الجمهورية، إلى الجو الجيوسياسي الذي يعيشه العالم بأسره، سواء تعلق الأمر بأوروبا وأمريكا والقضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية، وما يجري في المخزن ومنطقة الساحل.

وتابع، أنه تناقش مع الرئيس تبون، عن تحسين الدولة الوطنية، عن طريق مواجهة كل التحديات والتهديدات التي تواجه بلدنا. وكذلك الإشكالات والتحدي في طرح كل الإجراءات والحلول الموضوعية للنهوض والإقلاع بإقتصادنا الوطني.