رئيس الجمهورية يستقبل رئيس دولة فلسطين بمقر الرئاسة

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، نظيره الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة. كما جاء ببيان رئاسة الجمهورية “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل بهذه الأثناء، نظيره دولة فلسطين، محمود عباس، بمقر الرئاسة”.

وشرع محمود عباس، أمس الأحد في زيارة دولة إلى الجزائر. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، ستدوم الزيارة إلى الجزائر، ثلاثة أيام.