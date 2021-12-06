رئيس الجمهورية يستقبل رئيس دولة فلسطين بمقر الرئاسة
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، نظيره الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة. كما جاء ببيان رئاسة الجمهورية “رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل بهذه الأثناء، نظيره دولة فلسطين، محمود عباس، بمقر الرئاسة”.
وشرع محمود عباس، أمس الأحد في زيارة دولة إلى الجزائر. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، ستدوم الزيارة إلى الجزائر، ثلاثة أيام.
هذا وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في تصريحات صحفية لإذاعة “صوت فلسطين”، أمس السبت، إن محمود عباس “يبدأ الأحد زيارة رسمية إلى الجزائر، بدعوة رسمية من نظيره عبد المجيد تبون”.
وأوضح المالكي، أن الزيارة تهدف للتنسيق بين فلسطين والجزائر بشأن تطورات القضية الفلسطينية.
كما أشار إلى أن الزيارة تأتي أيضا تحضيرا للقمة العربية التي تنعقد بالجزائر في مارس المقبل.
وأردف: “الجزائر تريد السماع من محمود عباس ماذا تريد فلسطين من القمة العربية”.
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كما كشف وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في وقت سابق، أن الجزائر ستستقبل رئيس فلسطين محمود عباس، قبل نهاية السنة الجارية. كما أشار لعمامرة، ان الزيارة هدفها التأكيد على مواقفها التاريخية في تأييد القضية الفلسطينية.
وأضاف، وزير الخارجية، أن الجزائر لن تفرط في ذاكرتها وتاريخها ومبادئها، تابعا “ونحن نعرف أن هناك ثمنا سندفعه”. كما تابع لعمامرة، “هذا قدر الجزائر أن تظل أمينة على مبادئها وشهدائها الذين ضحوا لتظل بلدهم حرة وسيدة ومستقلة وسندا للمظلومين”.
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