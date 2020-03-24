رئيس الجمهورية يستقبل رئيس لجنة خبراء تعديل الدستور أحمد لعرابة

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات تعديل الدستور الأستاذ محمد لعرابة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، فإن رئيس الجمهورية تسلم المشروع التمهيدي للتعديلات التي اقترحتها اللجنة، في إطار المحاور السبعة الواردة في رسالة تكليفها بهذه المهمة.

وشكر رئيس الجمهورية بهذه المناسبة الأعضاء على كل الجهود التي بذلوها طوال شهرين لترجمة إرادة التغيير الجذرية في مواد دستورية سوف تشكل أساسا لبناء الجمهورية الجديدة بعد مصادقة الشعب عليها في صيغتها التوافقية النهائية.

وقد تقرر تأجيل توزيع هذه الوثيقة على الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى حين تحسن هذه الظروف التي تمر بها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا.