رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين

وينطلق اليوم الإثنين، معرض الجزائر الدولي الـ 53 بمشاركة 698 مؤسسة في 10 قطاعات من بينها 187 أجنبية تمثل 20 دولة.

وستكون الولايات المتحدة الأمريكية ضيفة شرف دورة هذه السنة.

وأوضح محافظ المعرض علي فراح في تصريح للإذاعة الوطنية، أنّه تم اختيار شعار “من أجل شراكة استراتيجية” هذه السنة.

ويأتي هذا الشعار، لأجل تشجيع استثمار المؤسسات الأجنبية في الجزائر خاصة وأنّ الولايات المتحدة الأمريكية تشارك بحوالي 35 عارضاً.

ويتمثل جديد هذه الطبعة، في تخصيص جناح لولاية تمنراست. حيث وتقرّر إبتداءً من هذه السنة دعوة ولاية من ولايات الوطن لتكون ضيفة المعرض.

كما أكد رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، الطيب شباب ،أنّ المعرض جاء في ظرف خاص يتسم انطلاقة جديدة للاقتصاد الجزائري.

هذا وتنطبق هذه الطبعة، من 13 إلى 17 جوان الجاري تحت شعار “من أجل شراكة إستراتيجية”.

ويشارك في التظاهرة 530 عارض جزائري يتوزعون على147 مؤسسة عمومية و383 مؤسسة خاصة.

كما ستشارك وزارة الدفاع الوطني لأول مرة في هذا المعرض بـ 19 مؤسسة. تمثل وحدات الإنتاج ذات الطابع الاقتصادي في قطاع الصناعة الميكانيكية، النسيج، وبناء السفن.

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