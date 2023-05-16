رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري

إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم كامل مولى رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري.

وحسب بيان مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري قدم كامل مولى لرئيس الجمهورية خلال اللقاء حصيلة أعمال الملتقى الاخير حول الامن الغذائي في شكل 10 توصيات لتطوير وتحسين اإلنتاج الوطني من القمح الصلب. وأعقب ذلك مناقشة بناءة ومثمرة حول تطور الوضع الإقتصادي في البلاد.

وأعرب كامل مولى عن استمرار وجود بعض العوائق الإدارية التي تؤثر سلبا على مبادرات الفاعلين الإقتصاديين وأصر على تفعيل وكالة العقار من أجل المضي قدما بسرعة في التحقيق الملموس لالستثمارات الجديدة.

ومن جهته اكد الرئيس تبون عزمه على محاربة كل أشكال المقاومة التي تؤثر على تنمية البلاد، ورغبته في بناء اقتصاد قوي يخدم الوطن والمواطنين.

ويتشرف مجلس التجديد االقتصادي الجزائري – CREA بالثقة التي يمنحها رئيس الجمهورية للفاعلين الإقتصاديين ويؤكد له التزامهم ببذل كل ما في وسعهم لمواجهة التحديات الإقتصادية والمجتمعية لبلدنا.