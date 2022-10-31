إعــــلانات
قناة النهار

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجمهورية اليمن

بقلم النهار أونلاين
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجمهورية اليمن
  • 47
  • 0

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي بجمهورية اليمن

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/zHtF3
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر