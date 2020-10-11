رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جايشي.

وقد حظي عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، يانغ جايشي بمقابلة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، أن يانغ جايشي، قد أجرى مباحثات مع وزير الخارجية صبري بوقادوم.

وأضاف البيان، أن وانغ شياوتاو رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي من أجل التنمية قد عقد جلسة عمل مع شكيب رشيد قائد الأمين العام لوزارة الخارجية.

وقد شكلت هذه اللقاءات مناسبة لتقييم التعاون بين البلدين الذين تربطهما صداقة تاريخية وعلاقات تعاون متينة تم الإرتقاء بها سنة 2014 إلى شراكة شاملة.

وكذا لبحث فرص تطويرها في إطار المبادرة الصينية “الحزام والطريق” خاصة إنضمام الجزائر إليها في سبتمبر 2018.

كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي لاسيما في المجالات الإقتصادية ومنها الهياكل والمنشآت القاعدية، والأشغال العمومية والنقل والتجارة والاستثمار وكذا في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة.

كما سيتم التباحث حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مواصلة التنسيق والتضامن بين البلدين في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).