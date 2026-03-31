رئيس الجمهورية يستقبل رئيس وزراء صربيا

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس وزراء صربيا، جورو ماتسوت، والوفد المرافق له.

وحسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية، اللقاء حضره اللقاء بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، حورية مداحي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية.

كما حضر أيضا، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، لوناس مقرمان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. وكذا محرز فاتح سفير الجزائر لدى جمهورية صربيا.