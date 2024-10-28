رئيس الجمهورية يستقبل رجل الأعمال المصري أحمد صادق السويدي
بقلم عايدة.ع
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر إقامته بمصر رجل الأعمال المصري أحمد صادق السويدي صاحب أكبر الشركات المصرية المختصة في مجال الكهرباء .
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمقر إقامته. بمصر رجل الأعمال المصري أحمد صادق السويدي صاحب أكبر الشركات المصرية المختصة في مجال الكهرباء .
اللقاء حضره أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ومحمد عرقاب وزير الطاقة، حسب البيان نفسه.
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