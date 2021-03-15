رئيس الجمهورية يستقبل سفيرة جمهورية ألمانيا الإتحادية

استقبل اليوم الإثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سفيرة جمهورية ألمانيا الإتحادية إليزابيت فوربرس.

عقب استقبالها من قبل رئيس الجمهورية أن أنها تباحثت مع الرئيس تبون العلاقات مع البلدين التي تعتبر ممتازة.

وأشارت السفيرة الألمانية إلى أن قد تم التباحث من اجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين،بالإضافة غلى تقوية الشرتكة في مختلف المجالات.

وأضافت أن الشركات الألمانية ستهدف إلى الإستثمار في الجزائرة وخلق الثروة و مناصب الشغل، وكذا التركيز على قطاع الطاقة.

وعليه تضيف السفيرة الألمانية انه سيتم التركيز على مشاريع واستثمارات التحول الطاقوي، خاصة ماتعلق منها بالاستثمارات الصديقة للبيئة.

وحول قضية الصحراء الغربية اكدت السفيرة الالمانية أن موقف بلادها يدعم الوصول ‘لى حل للقضية الصحراوية في إطار مواثيق الأمم المتحدة.

وفي ذات السياق أكدت فوربرس على ضرورة احترام القوانين الدولية في هذه القضية، داعية غلى تعيين مبعوث خاص للشروع في تحديد الأليات اللازمة.

وحول مستجدات الملف الليبي أكدت فوربرس ان ألمانيا ترحب بالوصول إلى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ودعمها من كل الأطراف بليبيا خاصة من البرلمان الليبي.

مؤكدة على أن ألمانيا تهدف إلى توحيد المواقف الليبية، وضد عسكرة الوضع في ليبيا.