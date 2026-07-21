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رئيس الجمهورية يستقبل سفير جمهورية فيتنام الإشتراكية

بقلم أمينة داودي
رئيس الجمهورية يستقبل سفير جمهورية فيتنام الإشتراكية
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إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سعادة سفير جمهورية فيتنام الإشتراكية تران كوك خانه. الذي أدّى له زيارة وداع عقب انتهاء مهامه بالجزائر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء ابراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية. وعمار عبّة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية.

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