رئيس الجمهورية يستقبل سفير دولة قطر بالجزائر

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز علي النعمة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فلقد حضر الاستقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

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استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد لدى الجزائر، لي جيان. الذي سلمه اوراق اعتماده.

مراسم الاستقبال التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية، حضرها كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة. ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف.

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