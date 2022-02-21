رئيس الجمهورية يستقبل شخصيات مهمة بقطر

إستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر إقامته في الدوحة، اليوم الإثنين، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال أعمال القطريين.

كما استقبل الرئيس تبون، بمقر إقامته في الدوحة بقطر، محمد بن حمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة الصناعة والتجارة لدولة قطر.

وجاء ذلك، على هامش الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى دولة قطر الشقيقة، منذ يوم السبت الماضي.

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كما استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بمقر إقامته في الدوحة رئيس مجلس الشورى القطري. حسن بن عبد الله الغانم.

وقد زار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، مؤسسة قطر وفروعها. حيث كان في استقباله بمدخل المبنى، الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي.

وطاف الرئيس تبون بأجنحة المبنى المركزي، حيث تلقى شروحات حول مؤسسة قطر وتنظيمها.

كما زار رئيس الجمهورية أيضا المكتبة الوطنية لقطر. حيث تلقى شروحات حول المخطوطات والمؤلفات التي تحتويها.

وزار الرئيس تبون أيضا مربط تربية الخيول العربية الأصيلة “الشقب”. حيث استمع لعرض حول السلالات التي يتم تربيتها بالمربط.

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