رئيس الجمهورية يستقبل عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

إستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الدكتور عبد الرزاق قسوم رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن اللقاء سمح بتبادل الاراء حول بعض القضايا الوطنية خاصة كيفية تجاوز الوضع الراهن للتفرغ للمسائل الجوهرية

وتناول اللقاء كيفية بناء مؤسسات فعالة تعبر عن الارادة الشعبية واقتصاد وطني قوي متنوع يخلق الثروة ومناصب الشغل ويضمن فرص العيش الكريم لكل ابناء وبنات الوطن

كما تناول اللقاء كيفية ايجاد بيئة اجتماعية وثقافية ملائمة لازدهار الشباب وتدعيم روحهم الوطنية

وشرح الدكتور عبد الرزاق قسوم تصور جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لكيفية مساهمتهم فيي التصدي للتحديات بالتمسك ببيان اول نوفمبر مرجعا ثابتا ومصدر الهام الجميع يحفظ ثوابت الامة ومقوماتها ويصون قيمتها.