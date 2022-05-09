رئيس الجمهورية يستقبل عبد القادر بن قرينة وجيلالي سفيان

إستقبل اليوم الإثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عدد من رؤساء الاحزاب السياسية بمقر رئاسة الجمهورية. ويتعلق الامر بكل من عبد القـادر بن قـرينة وأيضا جـيـلالي سفيـان.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية إستقبل اليوم الرئيس تبون كل من عبد القـادر بن قـرينة رئـيس حركة البـنـاء الـوطنـي وكذا جـيـلالي سفيـان رئـيـس حـزب جـيـل جـديـد.

وحضر اللقاء مدير ديوان رئاسة الجمهورة عبد العزيز خلف.

من جهته صرح بن قرينة ان اللقاء كان في إطار الحوار الذي يجريه الرئيس مع مختلف المكونات السياسية. كما اكد انه تم الإتفاق على ضرورة تمتـين الجبهة الداخـلية وتجريم تمزيق النسيج المجتمعي.

في حين صرح جيلالي سفيان ان اللقاء مضمونه كان واسع. كما تم التطرق لعدد من القضايا. هذا واكد جيلالي سفيان انه حـان الوقـت لتبـادل الرأي والـدفـاع عـن وحـدة الـوطن.

طالع ايضا: رئيس الجمهورية يستقبل وزيرة خارجية البوسنة والهرسك